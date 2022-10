Quins productes han pujat de preu per sobre de la inflació?

En aquesta ocasió el divulgador econòmic, l'Iñaki Jiménez Largo, ens explica com, tot i que la inflació sembla que es comença a contenir i fins i tot ha baixat una décima, en la darrera medició respecte l'anterior, i encara que ja està consolidada per sota de les dues xifres (per sota del 10%), sí que és cert, molts productes segueixen pujant molt de preu i per tant, ens va molt bé analitzar els motius i les dades que ens dona.

Per una banda tenim que si comparem productes que podríem considerar de primera necessitat com pot ser la llet, la carn, etc si la comparem amb el mateix preu de l'any anterior, veurem que la pujada és molt superior al de la inflació interanual.

En concret alguns productes han pujat un 16 o un 20% el seu preu i afecta, principalment a les economies més baixes, a la gent que ja anava justa per arribar a final de mes.

També analitzem que productes pugen per sota de la inflació, però alguns tenen trampa, com és el cas dels transports, ja que part d'aquest preu, ens ve reduït per subvencions.

tots aquests aspectes i molts més ens el comenta al nits de ràdio amb David Cervelló.