Quins 5 factors fan de Nova Delhi la capital més contaminada del món?

Més de 13 milions de cotxes circulen per la ciutat de Delhi. Tot i això, el transport públic no supera els 5.500 vehicles. De fet, ha arribat a superar quaranta vegades el límit de pol·lució considerat "segur" per l'Organització Mundial de la Salut. La fotoperiodista del mitjà Sonda Internacional, Júlia Cussó, ens explica quins són els cinc factors que la converteixen en la capital més contaminada del món. A través de la veu del director del mitjà i fotoperiodista que ha elaborat el reportatge "Creíamos que era niebla", Santi Palacios, coneixem cinc històries d'habitants de Nova Delhi que ens expliquen com afecta el seu dia a dia i a la seva salut la contaminació que pateix la ciutat. Una situació que s'agreuja més a l'hivern quan comencen les cremes agrícoles.