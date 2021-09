¿Quin serà el model de finançament de les autopistes catalanes en el futur?

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Garola Crespo ha defensat que les administracions siguin capaces de “dissenyar un model de pagament homogeni i abandonar la nomenclatura d’autopistes i autovies i parlar de vies d’alta capacitat”.

La vinyeta o pagar pels quilòmetres recorreguts?

Aquest professor de la UPC s’ha referit als dos models de pagament que hi ha sobre la taula a partir del 2024. Segons Garola, el de la vinyeta o tarifa plana, que fins ara ha defensat la Generalitat, “és fàcil d’introduir i amb poques ”. El sistema de pagament del govern espanyol no està encara definit però va en la direcció del peatge per quilòmetre i, segons Garola, “això implica una sèrie d’inversions per controlar el nombre de quilòmetres que cada vehicle fa en una determinada via”.

Calia allargar tant les concessions dels peatges?

Alguns dels peatges que s’han aixecat a Catalunya tenen 50 anys d’història, ja que les administracions han anat allargant les concessions a les empreses privades. Aquest expert en infraestructures i també economista reconeix que “les inversions fetes per les empreses en aquestes autopistes ha donat peu a “allargar els peatges però s’hauria de mirar concessió per concessió la quantia de les inversions i l’allargament de les concessions”.