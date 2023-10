Por qué la transformación digital es clave para la competitividad de las pymes

Adaptarse a los nuevos tiempos es fundamental para todas las empresas, incluidas las empresas con más de 10 empleados. La clave para hacerlo pasa por la transformación digital, un concepto más de moda que nunca que ayuda a las empresas a aprovechar las herramientas digitales para ser más eficientes, competitivas y eficaces. En EAE Business School Barcelona hace muchos años que son conscientes de estas necesidades y por eso ofrecen cursos, 100% financiados por los fondos Next Generation, para que esta digitalización deje de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad.

Globalización y competitividad

El mundo actual está globalizado y obliga a las empresas a adaptarse si quieren seguir siendo competitivas frente a sus rivales. De echo, según apunta Patricia Díez, profesora de EAE Business School Barcelona y consultora en estrategias para empresas en el sector turístico, las empresas que no hayan hecho ya esta transformación digital, deberían hacerla con urgencia y recuerda que “Internet no es el futuro, es el presente”.

Las grandes empresas ya han hecho esta transformación, pero son las pymes las que han de actualizarse para seguir siendo eficientes y llegar al cliente reduciendo tiempo y costes.

Tiempo de cambio

Nunca es tarde para ponerse al día y de eso es muy consciente EAE Business School Barcelona. Es por eso que ofrecen programas de transformación digital que ayudarán a las empresas a generar nuevas oportunidades de negocio.

De esto sabe mucho Joaquín Azcue, profesor en transformación digital de EAE Business School Barcelona, que insiste en que “aquellas empresas que no sean conscientes de la importancia de esta digitalización, verán como viene otra empresa a robarle clientes”. En este sentido, recuerda que las herramientas digitales son fundamentales tanto para la comunicación como para incrementar la eficiencia empresarial.

Cataluña y la transformación digital

Cataluña es la puerta de Europa. Por esta comunidad pasan muchas empresas, tanto en el sector turístico como fuera. También es sede internacional para muchos eventos y convenciones y dispone de un aeropuerto internacional que trae miles de visitantes diarios. Es por esto que, si las empresas no se adaptan a los tiempos y no se abren a nuevos mercados, están cortando las posibilidades de crecimiento, no sólo a nivel económico, sino también a nivel de rentabilidad.

Por todo ello, no hay tiempo que perder. Realiza ya una transformación digital en tu empresa. Aprende cómo en EAE Business School Barcelona.