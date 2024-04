Què passa quan combinem gastronomia i emocions?

A través del testimoni de la Yolanda Martínez, una de les psicòlogues de la Fundació Althaia de Manresa, el Robert Calvo ens explica la iniciativa solidària que s'amaga darrere el llibre 'Cuinant les nostres emocions a foc lent'. Aquesta publicació ha comptat amb la participació dels millors cuiners i les millors cuineres del país. El llibre planteja l'assoliment d'un estat òptim de salut mental plantejat com un menú. El Robert ens explica que els beneficis que es generin amb aquest llibre es destinaran al nou programa de mecenatge d'Althaia, que té per objectiu aconseguir fons per a la recerca i per a la millora de l'atenció de l'àrea de Salut Mental.