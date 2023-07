Què fan els polítics a El Hormiguero, El Intermedio o Lo de Évole?

Quan falta molt poc per entrar en campanya electoral, no és estrany veure als polítics fent debats o mítings a la televisió. Als últims dies, però, hem vist als líders del PP i el PSOE a programes d'entreteniment com El Hormiguero, d'Antena 3, on s'han hagut de posicionar entre Shakira i Piqué i han parlat de temes com la dificultat de portar ulleres a la platja. Per Adrián Caballero, és important per als candidats que "la gent els escolti, que escolti les seves propostes però també mostrar-se com un candidat proper".

Entendre el format

Aquest politòleg i periodista ha assegurat que, per tal d'evitar relliscades i aconseguir sortir airós d'aquestes entrevistes, "cal entendre el format, saber què et trobaràs, quin és el to, quin tipus de preguntes et faran i saber a quin públic t'estàs dirigint. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha anunciat que acudiria al podcast "La pija y la quinqui". Caballero ha donat per fet que "segurament escoltarem un altre Pedro Sánchez, amb un altre vocabulari, per adaptar-se al públic que t'està escoltant". En aquest cas, l'anomenada generació Z.

Sánchez, més necessita

Un altre factor que explica la presència de Pedro Sánchez a programes de tot tipus és la necessitat de movilitzar i seduir un electorat que està indecís. Entre un 15 i un 20% d'espanyol no sap encara què votarà. D'aquests, la meitat és votant d'esquerres i una part, potencial votant del PSC. També hi ha molta gent jove, menors de 25 anys. Per tant, segons aquest politòleg, " Pedro Sánchez té més deures; és comprensible que tingui més ganes de sortir a la tele". I per què ho fa Núñez Feijóo? Segons Caballero, "per no quedar en evidència, no es pot permetre el luxe de no sortir en programes de màxima audiència com pot ser l'Hormiguero. Sobretot, diu, després del cost que pugui suposar els pactes amb VOX en diferents territoris.