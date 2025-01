Què li espera a la nostra economia de cara al 2025?

Aquest 2025 ha començat amb la previsió d'una gran baixada dels tipus d'interès. Una baixada que s'hauria de traduir en una dinamització de l'economia, o com a mínim això és el que es vol des del Banc Central Europeu, segons Montserrat Guillen, estadista i economista, professora i directora del Riskcenter del departament d’econometria de la Universitat de Barcelona.

Un dòlar més fort

Segons Guillen, el dòlar sortirà reforçat durant aquest any, i això pot jugar en contra a molts països europeus. Tot i això, Espanya pot mitigar el cop si es centra en el turisme que portarà el canvi de divisa nord-americana. Tot i això, Europa seguirà arrossegant un alentiment de l'economia durant aquest 2025, ja que les mesures (com baixar els tipus encara més), no es notarà immediatament.

Interès al 1,5%

Està previst que al llarg d'aquest any els interessos segueixin baixant, i les previsions més optimistes apunten que es podria acabar el 2025 a un 1,5%. Tot i això, a l'estiu es podria arribar a l'1,75.