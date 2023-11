Què diu la proposta de llei d'amnistia?

El text no menciona explícitament el lawfare, malgrat aparèixer en l'acord polític amb Junts per Catalunya. Tot i així, la proposta d'amnistia preveu incloure els encausats o condemnats per assessorar i col·laborar amb Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés.

El perdó judicial abastarà des de principis de gener del 2012 fins l'actualitat i s'oblidaran els delictes penals, administratius o comptables relacionats amb la consecució de la independència de Catalunya.

Per tant, s'amnistiarà totes les persones que van celebrar, organitzar, promocionar o reivindicar la consulta del 9 de novembre del 2014 i el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Noms com el d'Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega o Oriol Junqueras podrien beneficiar-se de l'amnistia.

Què passa amb Carles Puigdemont o Marta Rovira? Doncs que tots dos són objecte d'una investigació per terrorisme -se'ls considera promotors del Tsunami Democràtic- i les causes de terrorisme són una de les excepcions que queden fora de l'amnistia.

Però més enllà dels principals líders polítics, l'oblit judicial també donarà aixopluc els alcaldes que van patrocinar la consulta i el referèndum; així com els directors de les escoles que van obrir els centres per votar.

Uns altres que quedarien perdonats són els membres del Tsunami Democràtic i dels Comitès de Defensa de la República -que van ocupar l'aeroport del Prat, les vies de l'AVE o van causar aldarulls al centre de Barcelona. La proposta de llei fa referència directe a amnistiar els desordres públics per defensar les consultes o per manifestar-se en contra de les sentències judicials.

Certament, el document no menciona explícitament el lawfare. En tot cas, el redactat obre la porta a exculpar, per exemple, Josep Lluís Alay, mà dreta de Puigdemont; o l'exconseller d'Interior, Miquel Buch.

Pel que fa al primer, el text preveu amnistiar totes les actuacions, a títol personal o institucional, per divulgar el procés o recavar informació sobre experiències similars. Recordem que Alay està imputat, entre altres motius, per viatjar a Nova Caledonia per conèixer de primera mà el referèndum que va celebrar l'illa.

Respecte Miquel Buch, l'exconseller podria acollir-se a l'article que es refereix a les actuacions encaminades per protegir o garantir la seguretat dels líders del procés. L'extitular d'Interior està condemnat per haver facilitat servei d'escorta a Puigdemont.

En tot cas, tal i com queda reflectit en la proposta, els jutges tindran la darrera paraula en l'aplicació de l'amnistia. Les decisions judicials -diu el document- s'hauran de prendre en un termini de dos mesos des de l'entrada en vigor de la llei.