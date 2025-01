Què comuniquem amb la nostra manera de vestir?

Gaudí, Feroz, Goya o Óscars. Són alguns dels premis que durant els primers mesos de l'any s'entreguen. Però com han d'anar vestits els assistents, nominats i guanyadors? En parlem amb Alberto Gomez, periodista i que com a expert consultor de comunicació, i amb l'Iván Lozano, periodista especialitzat en relacions públiques, organització d’esdeveniments.

Arriscar però no massa

Segons Gómez i Lozano, és important que cadascú trobi el seu estil i el pugui potenciar. Cridar l'atenció està bé, sempre que no eclipsi la resta de coses. És bo ser transgressor, però no és positiu passar la fina línia del ridícul. Segons els dos periodistes, en cas de no tenir-ho clar sempre hi ha una opció: tirar de clàssics.