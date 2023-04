El 2023 espera recuperar les xifres prepandèmiques en turisme, de fet a Barcelona els hotels han vorejat una ocupació del 90% amb uns preus per sobre de l’any passat. El turisme a Barcelona i voltants durant l'estiu s'espera que arribin a xifres d'abans de la pandèmia. Tot i això, Alcántara espera que els preus augmentin, però també creu que l'oferta no pot seguir creixent i menys si la situació dels lloguers a la ciutat no millora abans.