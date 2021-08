On i quan observar les Llàgrimes de Sant Llorenç

Durant aquesta setmana es podrà observar la pluja de Perseids des de tot Catalunya. Tot i això, potser les condicions d’aquest any no seran les millors a causa de la pols sahariana que hi ha al cel aquests dies.

Les Llàgrimes de Sant Llorenç es poden observar al llarg de tot l'estiu, però aquests pròxims dies són els millors. Fins i tot des de les grans ciutats, que habitualment pateixen contaminació lumínica, es poden observar les llàgrimes més brillants. En Pau Bosch, director de l'observatori Albanyà, ens explica quins són els espais ideals per sortir a veure-les.