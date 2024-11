La pujada del mar provocaria 20 miliions de refugiats al mediterrani aquest segle

Un terç de la població del Mediterrani, així com carreteres, trens i aeroports pròxims a la costa estan en "alt risc" per l'augment del nivell del mar, segons un informe de la xarxa de científics MedECC. L'anàlisi publicada aquest dilluns assegura que uns 20 milions de persones hauran marxat de la costa mediterrània el 2100 a causa de l'augment del nivell del mar provocat per l'escalfament global del planeta.

"Per adaptar-nos al canvi climàtic hem de prendre solucions basades en la natura"

Ara mateix el nivell del mar puja 2,8 mm a l'any, però a finals del segle XXI pot haver augmentat un metre de mitjana, segons els experts de la xarxa MedECC, que han presentat un informe especial sobre el clima i els riscos mediambientals en les zones costaneres del Mediterrani coincidint amb la cimera del clima de Bakú, la COP29. Així ho indica l’informe especial sobre el clima i els riscos mediambientals en les zones costaneres del Mediterrani, elaborat per la xarxa MedECC. Maria del Carmen Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i coordinadora de l’informe, assegura que el retrocés de la línia de la costa podria arribar fins als 60 metres de distància a finals de segle.