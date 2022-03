Proteger a Ansu

El joven delantero hispano guineano tomó la arriesgada decisión de no pasar por el quirófano con lo que todo ello supone.

Él estaba convencido de poder y querer jugar ya esta temporada y además habiendo tenido tan malas sensaciones y experiencias en sus anteriores pasos por el quirófano es lógico entender que hay intentado huir del mismo.

No sabremos hasta el paso del tiempo si la decisión ha sido acertada o precipitada pero en cualquier caso tenía derecho el propio delantero a ser quien decidiera si quería volver a pasar o no por el quirófano y vivir esa traumática experiencia una vez más. Llegados a este punto falta por ver cómo reaccionará su cuerpo y cuánto tardará en acercarse a su máximo rendimiento.

No será una cuestión rápida, no puede serlo, habrá que tener muchísima paciencia con el joven jugador porque han sido cerca de 15 meses de largo calvario con sus consiguientes recaídas y que no serán fácil de olvidar y de superar.

Afortunadamente de aquí a final de temporada el Barcelona ahora sí, tiene alternativas suficientes en ataque como para echar de menos Ansu Fati no tanto como en la situación vivida a comienzos de Temporada o en el Mismísimo mes de enero en el que apenas podía contar Xavi con delanteros para configurar la alineación.

Afortunadamente las cosas ahora han cambiado y no hay que tener prisas con el regreso de Ansu. Prácticamente todo lo que pueda jugar de aquí a final de temporada es casi un regalo añadido a lo que se esperaba y le servirá al futbolista para irse poniendo a punto para que debe ser el gran objetivo en las próximas fechas y es arrancar la próxima campaña ya a un nivel cercano al 100 × 100.

Esperar mucho más ahora es una auténtica locura y una temeridad máxime teniendo en cuenta que es un jugador con muchísimo recorrido al que le queda mucho fútbol por dar y que no puede volver a equivocarse ni sufrir otra recaída. Otra cosa será cuando comienza la próxima temporada y todas las miradas se pongan en ese dorsal número 10 del Barcelona en el que hay tantísimas expectativas.

Es un futbolista con angel, con gol, con talento y que cada vez que ha jugado ha demostrado muchísimas cosas pero habrá que tener paciencia para ver si puede volver en plenitud y ser ese heredero del dorsal más importante del equipo y tirar del carro.

Han sido muchas las adversidades que ha sufrido y que le han puesto a prueba y ha demostrado ser fuerte si sigue así no me cabe duda de que volverá a ser importantísimo en el Barcelona.