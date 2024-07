Protecció Civil avisa: "En el temps que mires un Whatsapp, un nen es pot ofegar"

Avui es el dia mundial per a la Prevenció dels Ofegaments. Aquest jornada està promoguda per l’ONU amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de prendre mesures per disminuir els riscos. I, de ben segur, que cal conscienciar-nos sobre aquest problema perquè, des de l’inici de la campanya d’estiu a les platges catalanes, el 15 de juny, portem una desena de víctimes mortals. A més a més, aquest dijous ha estat un dia negre amb 4 víctimes mortals.

Aquest matí hem sabut que dues persones que estaven crítiques a l’hospital de Cambrils han mort i també ha perdut la vida un home de 73 anys de nacionalitat francesa que es banyava al Port de la Selva, a l’Alt Empordà. Aquesta tarda també s’ha notificat una altra víctima: un home de 84 anys que s’hauria trobat malament quan es trobava a prop de la platja de Calafell. A més a més, també ha resultat ferida crítica una dona que ha estat trobada inconscient a la llera dal riu Garona, a la Vall d’Aran. Els serveis d'emergències l'han traslladada en helicòpter a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

En una entrevista a la Brúixola, la cap del servei de gestió d’emergències de Protecció Civil, Monset Font, ha reconegut que són unes xifres pitjors de les previstes.

Sobre el perfil de les persones que s’ofeguen a les platges catalanes, Font ha detallat que la majoria de persones que s’ofeguen a les platges catalanes són ciutadans espanyols majors de 65 anys, mentre que una minoria són els estrangers i menors de 55 anys. En el primer cas, ha explicat que els troben habitualment boca terrosa surant dins de l'aigua perquè tenen una patologia prèvia o algun tipus de cansament i s'ha produït un desmai. Per això, es recomana que vagin acompanyats o que algú els pugui vigilar i, si es troben malament, que avisin de seguida al socorrista. Pel que fa als estrangers, la situació és ben diferent. Ens trobem alguna cas de banyistes que han sortit amb un mar en males condicions o on l'alcohol ha jugat algun paper.

Els menors

Pel que fa a les piscines, Font ha explicat que han mort ofegades 4 persones, una d'elles un menor d'edat. Però, si s'analitzen els ofegaments no mortals, parlem de 24 casos i la gran majoria es tracta de menors de 12 anys. Per això, Font demana molta prudència als pares, especialment quan no hi ha vigilància a la piscina: “En el temps que mires un WhatsApp es pot ofegar un nen”.