'De propietaris a inquilins': l'estudi d'IDRA que alerta que 7 de cada 10 llogaters no espera heretar un habitatge

Set de cada deu llogaters a Barcelona no espera heretar un habitatge. Així es desprèn de l'informe "De propietaris a inquilins" que ha elaborat l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'investigador d'IDRA, Jaime Palomera, atribueix aquesta cronificació del lloguer al fet que "ara els bancs no poden oferir tantes hipoteques i els preus continuen pujant". En aquest context, Palomera assegura que "cal prohibir la compra d'habitatge a persones que no hi estiguin com a mínim quatre anys". L'estudi d'IDRA també conclou que el nombre de llars de lloguer ha passat del 38% al 44% a Barcelona només entre els anys 2017 i 2022. Pel que fa a les herències, alerta que 8 de cada 10 heretats les hauran de compartir i, per tant, no tindran garantit l'accés a un habitatge en propietat. Palomera explica que "l'única manera de deixar de dependre del mercat de lloguer és l'herència i va en contra de la meritocràcia". L'investigador assegura que cal "mobilitzar l'habitatge segrestat pel mercat turístic i els habitatges buits, que en són 418.000". A més, apunta que "l'administració ha de ser més valenta" i apujar els impostos a aquests últims habitatges.