Professionals sanitaris i pacients disposen a partir de desembre una nova alternativa per al tractament del VIH.

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, dependent del Ministeri de Sanitat, ha atorgat el finançament públic a cabotegravir + rilpivirina. Es tracta de la primera teràpia antiretroviral d'acció prolongada injectable una vegada cada dos mesos per al tractament del VIH i ha estat desenvolupada mitjançant una col·laboració de dues companyies farmacèutiques, ViiV Healthcare i Janssen. En la presa de medicació diària encara hi ha reptes mèdics i emocionals. Segons l´Agència Europea del Medicament. Per a algunes persones infectades pel VIH tractades amb una combinació diària estable i eficaç de medicaments ARV (antirretrovirals), la disponibilitat d'un ARV d'acció perllongada que redueix la freqüència de dosificació presenta una millora significativa en augmentar la satisfacció general amb el tractament i reduir la càrrega associada amb la presa diària de comprimides. Les principals guies clíniques per a l'abordatge del VIH (guies americanes del DHHS 2 i guies espanyoles de GESIDA 3 ) ja n'han actualitzat el contingut per recomanar l'ús d'aquest tractament antiretroviral d'acció perllongada. Carles Aguilar entrevista la Dra. Eugenia Negredo, Especialista en Medicina Interna de la Unitat de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.