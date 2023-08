Sequera

Primers municipis en situació d'emergència per sequera

L'Agència Catalana de l'Aigua ha decretada l'emergència per sequera a vint-i-dues poblacions de l'Alt Empordà i a dues localitats del Baix Camp, on hi viuen prop de 26.000 persones. També n'ha endurit les restriccions, com ara limitar a 200 litres per persona i dia el consum d'aigua.

Redacción