'Préstame tu perrito' vol evitar l'abandonament en temps de vacances

Un 50% dels espanyols no troba cuidadors pels seus gossos. Això evidencia la necessitat de tenir solucions molt més inclusives i accessibles per poder marxar de vacances amb la tranquil·litat que el gos estarà ben cuidat. La plataforma 'Préstame tu perrito' és una xarxa social de gossos on hi són presents perfils de persones que es queden l’animal mentre els propietaris són fora.

Els gossos encara són rebutjats

Hi ha alguns restaurants que no accepten gossos al seu interior. Per aquest motiu, el 27% dels propietaris tenen problemes per trobar locals d'aquest tipus on poder dinar o sopar acompanyats de la mascota. D’altra banda, 6 de cada 10 persones planifiquen les seves vacances en funció de la comoditat i seguretat del seu animal.