Preparant-nos pel Black Friday

Barcelona, Catalunya i el món es preparen per l'arribada del Black Friday aquest divendres 24 de novembre. Es tracta d'una de les grans campanyes de rebaixes de l'any, que serveix d'avantsala per les festes nadalenques, l'època de l'any en que més es compra. Tot i que promet grans descomptes i té molt marketing al darrere, també amaga una part fosca: I és que cada cop son més habituals els casos de falses rebaixes, descomptes que tampoc ho son tant o que directament no ho son. Sobre aquests casos, les irregularitats que pugui haver i la previsió de com serà aquest any hem pogut parlar amb la portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) Ester Lorente. Des de l'OCU han impulsat un hashtag “#TimofertasBF” per denunciar casos d'estafa.