La preocupació per l’habitatge es dispara un 12% entre els barcelonins en sis mesos i se situa com a principal problema de la ciutat, juntament amb la seguretat. 7 de cada 10 barcelonins l’assenyalen com una problemàtica "greu o molt greu". Des de l’Ajuntament de Barcelona asseguren que construiran pisos públics, regularan els preus del lloguer i suprimiran pisos turístics, però adverteixen que no s'hi pot resoldre exclusivament des de l'esfara pública, sinó que fa falta la "col·laboració públic-privada".

Pel que fa a la percepció de Barcelona, gairebé la meitat dels entrevistats considera que la ciutat ha empitjorat, enfront del 26% que troba la capital catalana millor que fa un any. L’opinió negativa sobre Barcelona, en tot cas, és la més baixa dels darrers 6 anys i més de la meitat dels enquestats creu que la ciutat millorarà durant el 2025.

El baròmetre, d’altra banda, indica que el PSC seria el partit més votat, seguit del Comuns, Esquerra i Junts. Respecte a la valoració de líders, no n'hi ha cap que arribi al cinc, qui més a prop es queda de l’aprovat és la cap de files d’ERC Elisenda Alamany.