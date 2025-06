Prenem bones decisions com a pares?

No posar límits, protegir els fills en excès, no premiar les seves bones accions o evitar que s’avorreixin són algunes de les premises que s’estan posant cada cop més de moda però que potser no són la millor opció pel seu futur.

Partint de la premisa que ser pares no és fàcil, a vegades prenem decisions que a la llarga generen més perjudicis que beneficis als nostres fills.

És el cas, per exemple, segons explica Julio Rosales, d’evitar en tot moment que es frustrin. Com a pares podem pensar que és el millor per a ells però oblidem que la vida està plena de situacions en les que seran rebutjats i és important que aprenguin el que és la frustación.

Com aquests, el Julio Rosales ens ha portat avui molts exemples de decisions de criança que en un primer moment poden semblar encertades però que potser no ho son tant.