La precampanya entra en ebullició: pactes a l'esquerra i problemes a la dreta

La precampanya per a les eleccions generals del 29 de novembre ja està plenament en marxa. En aquest context, el politòleg Adrián Caballero ha analitzat a La Brúixola l'acord entre Esquerra Republicana i Podem, una aliança que considera beneficiosa sobretot per a la formació lila. Tot i això, creu que el projecte ha quedat "a mitges" després del fracàs de les negociacions amb el Front Ampli i adverteix que el veritable impacte polític de l'operació no es podrà valorar fins després dels resultats electorals.
Pel que fa a l'espai de l'esquerra alternativa, Caballero considera que el Front Ampli aspirava a una candidatura unitària molt més àmplia i alerta que la manca d'acord podria acabar desmobilitzant part de l'electorat progressista. Segons el politòleg, la unió de totes les forces d'aquest espai no només hauria tingut efectes en el repartiment d'escons, sinó també en la capacitat de mobilització d'un electorat especialment sensibilitzat amb qüestions com l'habitatge.
A la dreta, Caballero considera que el principal maldecap del Partit Popular és el debat sobre les pensions, una qüestió que creu que perjudica electoralment la formació d'Alberto Núñez Feijóo. En paral·lel, apunta que el PSOE centrarà la seva estratègia en els drets socials, amb mesures sobre habitatge, beques i pensions com a eixos principals de la campanya. Tot i la intensitat de les darreres setmanes, el politòleg recorda que les enquestes continuen mostrant un escenari molt estable, però avisa que encara hi ha un ampli marge perquè la campanya modifiqui les expectatives dels diferents blocs.