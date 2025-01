Potenciar el teletreball, un punt d'unió entre les petites empreses i els sindicats

El teletreball és una de les qüestions que va arribar amb la pandèmia i que semblava que ho feia per quedar-se. A Europa el 9% dels treballadors ho fan des de casa, segons dades d'Eurostat. A Espanya aquesta xifra es troba per sota. L'INE apunta que durant la pandèmia un 46% dels espanyols van arribar a fer teletreball, però sembla que aquesta dada ha caigut en picat i ara menys del 8% dels treballadors mantenen aquesta modalitat laboral.

Els sindicats, a favor d'incentivar-lo

Cristina Torre, que és la secretària d'acció sindical de Comissions Obreres, considera que cal canviar la mentalitat d'algunes empreses cap al teletreball. I tot i que és conscient que no és possible en tots els sectors, cal potenciar-lo. A més, considera que també es pot treballar per un model d'horari més flexible o una opció que contempli la presencialitat i el teletreball al mateix temps.

Per PIMEC, són bones xifres

Des de PIMEC, Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball, considera que les xifres no són dolentes tot i que siguin menors que durant la pandèmia. Miró assegura que si moltes empreses han fet marxa enrere és per la falta de planificació per aplicar el teletreball, ja que ha d'haver-hi una feina prèvia abans d'aplicar-la. Tot i això, explica que el teletreball té beneficis per les empreses i pels treballadors i que encara té marge per seguir creixent.