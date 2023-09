És possible frenar l'envelliment?

La sang és un dels òrgans que envelleix més aviat, diu Alejo Rodríguez, i "en els últims deu anys hem viscut una revolució pel que fa a l'envelliment de la sang", assegura. D'aquesta manera, els investigadors han aconseguit fer estudis a escala genòmica massiva i han obert pas a l'ús de la intel·ligència artificial per saber com funcionen les cèl·lules. Treballen amb mostres de pacients i animals, no només ratolins, per conèixer els canvis i mutacions que pateixen les cèl·lules i la

sang. Rodríguez assegura que "des d'un punt de vista experimental en els propers 5 o 10 anys podrem saber si existeix la possibilitat de rejovenir les nostres cèl·lules". Pel que fa als recursos econòmics, "els incentius públics són tímids per part d'alguns estats", afegeix. Per la seva banda, el director d'Estudis de Ciències de la Salut, Salvador Macip, assegura que "els investigadors busquem esperança de salut, més que esperança de vida" i hem arribat "al punt què estem afegint anys dolents de vida, quan la gràcia és que siguin anys en què puguem estar actius i saludables". Pel que fa a l'accés a uns possibles fàrmacs d'antienvelliment, el doctor Macip apunta que "primer hi tindran accés els rics i és un risc que s'eixamplin més les diferències entre rics i pobres".