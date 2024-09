"No portem pistola ni gavardina": Desmuntem els estereotips de Hollywood al voltant dels detectius privats

"No portem pistola ni gavardina". D'aquesta manera arrenca el vicepresident del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, Sergi Aries, la seva professió. La seva tasca, explica, es desenvolupa al voltant de sectors empresarials, baixes laborals o seguiments a distància. Aries reconeix que "El 99% de les vegades no diem què estem fent". Per ser detectiu privat, cal formar-se en diferents disciplines dels camps de la psicologia, el dret, la sociologia o la investigació. El vicepresident del Col·legi assegura que "saber-se moure i saber investigar és més important que els materials que puguis fer servir", tot i que també disposen de càmeres ocultes.

Els detectius privats, explica Aries, col·laboren amb els cossos de seguretat, però "la normativa és molt concreta, nosaltres no podem investigar un assassinat. En casos que descobrim que hi ha un delicte, parlem amb els agents". Preguntat per anècdotes que ha viscut al llarg de la seva professió, vicepresident del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya assegura que "M'ha passat de tot: m'han apedregat el cotxe, m'han perseguit... podria fer un llibre o una sèrie".