Portar aigua amb vaixells a Catalunya ja no és una opció remota

Els governs català i espanyol han acordat desencallar dues dessaladores i han confirmat que preveuen portar aigua en vaixells des de Sagunt, València, fins a Barcelona per tal de fer front a l'excepcional sequera que assola Catalunya.

Dos acords que arriben pocs dies després que la Generalitat decretés la fase 1 d’emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que afecta a gairebé 6 milions de persones, entre elles, les que viuen a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Una opció real

Seria a partir del juny, i es portarien fins a 40mil metres cúbics d’aigua, tot el que pot generar la dessalinitzadora de Sagunt treballant al 100%. I és més, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, no tanca la porta a portar aigua des d’altres punts.

En total, l’operació de produir i transportar l’aigua amb vaixells tindria una durada d’unes 12 hores. La producció aniria a Càrrec del govern central i la Generalitat pagaria la resta dels costos. La Ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha assegurat que estan preparats per posar en marxa aquesta mesura que, en cap cas, afectaria al consum d’aigua de la comunitat valenciana.

Per cert, que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha donat el vist i plau a aquesta mesura per solidaritat entre regions, tal i com ha assegurat. Ara bé, exigeix garanties perquè es faci un ús prioritari i gairebé exclusiu de l'aigua per a emergències de consum de boca, i no per a altres usos com el regadiu.

Pla A: posar en marxa dues dessalinitzadores

Aquest és un pla B en cas que la situació no millori i que no interfereix en el pla de gestió de l’aigua de les conques internes. Precisament dins d’aquest full de ruta es troba la construcció i posada en marxa de les dessalinitzadores del Foix i Tordera 2 pel 2028 i 2029, respectivament.

Una mesura a mig termini que requerirà d’una inversió de 500 milions d’euros, que es finançaran a través de fons europeus en modalitat de crèdit. És a dir, que Catalunya haurà de retornar. I ho farà, tal y com ha assegurat la pròpia ministra, a través de les factures dels consumidors.

uan tot estigui en marxa, de cara el 2030, l’abastiment d’aigua per als habitants del sistema Ter-Llobregat està garantit. I sense la necessitat de fer un trasvassament des del riu Ebre.

Les obres començaran el proper 2025, tenint en compte que el procés per licitar-les contempla un període d’uns 11 mesos. Però sigui com sigui, ambdós han assegurat que malgrat l’entrada en la fase d’emergència per sequera, l’aigua de boca està garantida a tot Catalunya.