Porque no hay que forzar a los niños a dar besos

Los padres tenemos, a veces, la sensación de no saber si estamos educando bien a nuestros hijos. ¿Hay que obligarles a dar besos a familiares y amigos? ¿Si no son cariñosos con los extraños son maleducados? En estas situaciones solemos obligar a los más pequeños a actuar como nosotros queremos y no como ellos se sienten, lo que puede ser un error. No olvidemos que más de dos tercios de los casos de abusos sexuales a menores se dan en el entorno familiar, según datos de la Fundación ANAR. Para prevenir este tipo de situaciones, Carmen Esteban ha escrito 'Consentimiento", un cuento que enseña tanto a niños como a mayores la importancia de saber que el cuerpo solo se toca con permiso.

El cuento

El libro empieza con un cuento destinado a los más pequeños de la casa en el que el erizo Enzo se encuentra en una situación incómoda. Una amiga de su madre viene de visita y quiere darle un beso, situación que para Enzo no es agradable, ya que no conoce a esta señora y no quiere darle un beso. El erizo nota que su cuerpo le manda una señal de alarma y acaba pinchando a la mujer sin querer. Y es que el cuerpo es sabio y nos avisa cuando algo no va bien. Ante esta situación, la madre de Enzo reacciona diciéndole que no pasa nada, que su reacción ha sido correcta ante un hecho que no le hacía sentir cómodo. También la amiga de su madre entiende que no debería hacerse acercado tanto al pequeño sin su consentimiento.

Guía para padres

La historia de Enzo es perfecta para que los más pequeños entiendan que nadie debe tocar su cuerpo sin su consentimiento y que es importante escucharse a uno mismo. Sin embargo, la parte más interesante del libro es la guía para padres que incluye, en el que se enseña a los padres porque no deben de forzar a sus hijos a besar a extraños aunque consideren que es un signo de educación. Si enseñamos a los pequeños que hacerlo es sinónimo de educación, no sabrán identificar una situación de verdadero peligro.

En definitiva, 'Consentimiento' es un libro crucial para enseñar a pequeños y adultos dónde están los límites y cómo evitar y reconocer un abuso sexual en menores.