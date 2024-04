Pere Aragonès desconfia de Carles Puigdemont

El president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, qüestiona la credibilitat del presidenciable de Junts, Carles Puigdemont, per no haver demostrat "amb fets" les crides a la unitat. "No és qüestió de parlar d'unitat els darrers tres dies, sinó d'haver-la practicat els darrers tres anys", ha etzibat Aragonès en una conferència al Fòrum Nova Economia. El president del Govern ha retret al líder dels juntaires que "sempre he tingut la mà estesa", però "no ha estat corresposta en molts àmbits".

El candidat a la reelecció també ha posat en dubte la voluntat negociadora amb l'Estat que exhibeix Puigdemont després de les eleccions generals. Pere Aragonès ha preguntat retòricament "quan canviarà d'opinió", alhora que ha remarcat que Junts consdierava "estèril la via de la negociacó però ara la practiquen". "Tots han vingut a les tesis d'ERC", ha reblat Aragonès.

Junts vol negociar "de debó"

Junts per Catalunya evita el cos a cos amb el President i candidat d'ERC, perquè Catalunya "hem d'aixecar-la conjuntament". El cap de campanya dels juntaires, Albert Batet, ha replicat que "sempre hem tingut voluntat de negociar", però "negociar de debó".

Respecte els acords d'investidura entre el PSOE i Junts, Albert Batet ha sentenciat que "sempre hem apostat més per la negociació que pel diàleg". El dirigent de Junts, en aquest sentit, ha carregat contra la taula de diàleg patrocinada per ERC. "Ja hem vist quins resultats ha tingut", ha etzibat a Pere Aragonès.