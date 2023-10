Pere Aragonès defensarà l'amnistia i el referèndum al Senat

Pere Aragonès participarà a la comissió general de les comunitats autònomes que ha impulsat el Partit Popular per tractar una eventual amnistia. Tot i que el debat fa pinta de parany de la formació d’Alberto Nuñez Feijóo per carregar contra Pedro Sánchez, Pere Aragonès hi anirà. "Mai deixarem cap espai buit on es parli de Catalunya, i parlar de l’amnistia és parlar de Catalunya", ha argumentat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Des del Palau de la Generalitat també justifiquen la decisió de Pere Aragonès perquè "no podem deixar en mans del PP un debat sobre l'amnistia". "Són els principals promotors de la repressió política sobre l'independentisme", ha reblat Plaja.

Respecte les absències dels presidents autonòmics del PSOE i del lehendakari, Íñigo Urkullu, la portaveu del Govern ha evitat fer valoracions i s'ha limitat a expressar que "els silencis o incompareixences poden ser interpretades de diverses formes".