Perdonar els conflictes. És sempre obligatori?

Amb en David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, a Psicosedna a Esplugues i a Cepteco a León, parlem sobre els conflictes durant aquestes festes de Nadal. Un cop són inevitables, quina és la millor manera d'afrontar-los?

Saber perdonar: positiu però no obligatori?

Amb en David Cueto analitzem si s'ha de perdonar sempre i qualsevol situació, o només sempre que sigui justificat. A vegades hi ha disculpes poc sinceres que potser algú no vol acceptar, o la persona que ha patit necessita temps per analitzar la situació i pair-la.