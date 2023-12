Per què els adolescents cada cop comencen abans a beure i fumar?

Segons les dades de Sanitat, un de cada tres adolescents que fan 1r i 2n d’ESO ha pres begudes alcohòliques almenys una vegada a la seva vida. I un de cada quatre ha fumat cigarretes electròniques, motiu pel qual la ministra de Sanitat, Mónica García, ha dit que les regularà.

Davant d'aquestes xifres, l’educadora i sociòloga Alba Castellví explica que hi té molt a veure el pas a l’institut. "El fet de passar de primària a secundària implica ser gran, i és quan un se sent gran que sovint pren la decisió de començar a assimiliar-se als adults amb pràctiques que els identifiquen. Potser algun dia ens haurem de qüestionar la decisió de començar la secundària als 12 anys i no als 14", reflexiona, en declaracions a Onda Cero.

Castellví matisa que aquesta pressa per “fer-se gran” sempre ha estat habitual en l’adolescència, però hi ha una particularitat en els adolescents d’ara: se senten buits. La buidor que descriu la sociòloga té diversos factors. Per exemple, les xarxes socials i la comparació constant que provoquen, però també la manca d'un futur favorable. "Transmetem constantment que el futur és molt negre, i això és molt desesperançador", afegeix.

Aquesta experta recorda que, tal com assenyala l’estudi de Sanitat, en el consum d’aquestes substàncies també influeix molt el model familiar. Si els pares beuen o fumen, és més probable que els fills ho facin. Pel que fa a les xifres per gènere, veiem que el consum tant d’alcohol com de cigarretes electròniques és superior entre les noies. Per a Castellví, això passa, en part, perquè les noies intenten adoptar els "models masculins tradicionals".

Més enllà de fumar i beure

D’altra banda, l’estudi també posa el focus en el consum de begudes energètiques. Gairebé un 38% dels adolescents de 12 i 13 anys n’ha consumit alguna en l’últim mes. En aquest sentit, Castellví alerta que tenen efectes molt nocius que passen desapercebuts i, a més, la seva venda a menors està permesa.

Sigui com sigui, aquesta sociòloga insta a reflexionar sobre aquests consums i a acompanyar qualsevol regulació de pedagogia.