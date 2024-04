Un Passeig de Gràcia inundat de literatura

Encara que plogui, nevi o caigui calamarsa el Sant Jordi és el dia més especial al calendari dels catalans. Aquesta diada tant nostrada engalana els carrers de tota Catalunya amb roses, senyeres i parades de llibres i es provoquen unes riuades de gent que converteix aquest dia en una jornada molt especial per a tothom. A 'La Ciutat', com no podia ser d'una altra manera, hem volgut ser partíceps del Sant Jordi. A banda d'arrencar el programa des de la Rambla amb la Miriam i el Robert també ens hem desplaçat a un altre punt neuràlgic del Sant Jordi com és el Passeig de Gràcia, avui inundat de parades de llibres i amb autors que s'han passat el dia signant els seus llibres.

A la parada de la xarxa de llibreries Libelista hem pogut parlar amb dos dels molts autors que han anat passant per aquesta llarga parada al principi del passeig. A banda de copsar com estàn vivint el dia des de Libelista de la mà de la Raquel Duran hem pogut parlar amb dos autors.

Blanca Guilera - Lo que los libros de historia no quieren que sepas

En una de les taules s'hi ha format una cúa llarguíssima de gent. Allà hi havia la Blanca Guilera, que no parava de signar llibres mentre la cúa seguia creixent. La Blanca signava el seu darrer llibre, 'Lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas', un llibre on, amb una gran creativitat, explica secrets de les obres d'art més icòniques. Sabeu que a un quadre de Caravaggio hi ha una confessió d'assassinat amagada? O que la mitologia grega va haver un 'Heartstopper' tràgic? Amb un tò molt desenfadat però punyent i precís la Blanca ens fa una passada per la història de l'art en un viatge molt divertit.

Juan Arcones - Un rey de verano

L'escriptor de novel·la juvenil Juan Arcones ens presenta 'Un rey de verano', una novel·la molt bonica i també refrescant que serveix d'avantsala per a l'estiu. Aquesta novel·la ens explica la història de'n Gaspar, un jove de 17 anys que estiueja a Itàlia. Allà establirà una gran relació amb l'hereu al tron del poble que ha visitat, Luca Calliveri.

És el setè Sant Jordi en el que l'escriptor madrileny signa llibres, i espera que en siguin molts més. No en tenim dubte que hi haurà, perquè les seves novel·les son maques, sensibles i també reivindicatives.

Xavi Casinos - Secrets de Barcelona

A banda de la parada de Libelista també hem visitat un dels col·laboradors del programa, en Xavi Casinos, que un any més ha estat signant sense parar exemplars dels seus llibres 'Barcelona secreta'. Aquest any no presentava novetat però els seus quatre volums d'aquesta sèrie que explica els secrets de la ciutat comtal fan les delícies dels lectors i lectores any rere any, i es nota perquè cada any, encara que no presenti cap novetat, la gent el ve a buscar perquè li signi un llibre.

No deixem de banda les roses

Al Sant Jordi li dona vida un binomi indestructible com son els llibres i les roses. I és que, com deiem, la diada engalana alguns edificis amb roses i també els carrers, que son plens de parades de venda de roses. En aquest cas hem conegut una parada situada al carrer Major de Sarrià, on tres estudiants universitàries, la Laia la Berta i l'Alba, han muntat la seva parada. És el tercer any que ho fan i sempre s'acaben pagant el viatge de l'estiu. Però el que més els agrada és "viure aquesta jornada tant bonica, és el nostre dia preferit de l'any, és molt maco viure'l des de dins", assegura la Laia.

El que diferencia aquesta parada de les altres és que, a banda de les sempre llamineres roses de llaminadura, també venen punts de llibre amb il·lustracions fetes per l'Alba, estudiant de disseny gràfic i que per primera vegada ha posat a la venda les seves creacions.