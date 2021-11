Tot i que Hedy Lamarr és coneguda per la seva feina com a actriu, també va ser la precursora de diversos invents gràcies a la seva visió de futur. Tot i la seva gran aportació a la comunitat inventora, no va ser reconeguda per la seva condició de dona artista. Tot i això, el 9 de novembre, dia de l’inventor, és en honor a la seva figura, reconeguda anys més tard.