Un pas pel World Press Photo 2023

Cada any, el World Press Photo centra tota l'atenció, amb les seves exposicions sempre impactants que reflecteixen situacions de guerra o de conflictes a través dels objectius de la càmera de molts periodistes que es juguen la vida per treure una bona imatge que expliqui o denunciï situacions d'injustícia i de guerra. En una edició on la invasió a Ucraïna per part de Rússia ha tingut molta presència, els fotoperiodistes espanyols Emilio Morenatti i César Dezfuli han estat premiats. El premi principal se l'ha endut Dezfuli pel seu projecte anomenat 'Passengers', que tracta la migració al mar Mediterrani, i Morenatti ha rebut una menció d'honor per 'War wounds', que retrata les amputacions que s'han hagut de fer a Ucraïna durant el conflicte bèl·lic.