Sería el primer paso y el objetivo de mínimos de la temporada cuando cogió el técnico las riendas de la actual plantilla.

Pero además daría un paso de gigante casi, casi para asegurarse la segunda plaza a poco que garantizará los puntos que tienen casa frente al Celta y el Villarreal. Mirando el calendario y teniendo en cuenta los enfrentamientos directos que tienen Sevilla y Atlético de Madrid y lo complicados que son los duelos de ambos equipos de aquí a final de temporada como por ejemplo el duelo de los colchoneros frente al Real Madrid, una victoria ante el Betis cerraría prácticamente no solo la cuarta plaza sino casi aseguraría ese segundo puesto.

Es fundamental no fallar en Sevilla, incluso un empate no sería un mal resultado si luego el Barcelona lo refrenda en los siguientes partidos, pero no estaría de mas, después del enorme sufrimiento que viene arrastrando esta plantilla, la afición y el propio club durante tantos meses, de una vez por todas, tomar oxígeno y dar un golpe definitivo en la mesa para tranquilizar el futuro.

El Barcelona debe aprovechar la situación de euforia que vive el Betis que todavía está casi celebrando el título de la Copa del Rey y que ha cumplido con casi todas las expectativas de tal manera que el nivel de motivación de los BlauGrana tiene que ser mucho mayor que el de los Verdiblancos que entre la Feria y el título copero casi, casi, no han tenido tiempo para pensar en este choque.

Bien haría el Barcelona en aprovechar al máximo estas situaciones y volver a ofrecer la cara de esa fase importante de la temporada en la que encadenó muchos partidos sin perder. No será fácil, el Betis ya ganó en el Camp Nou y además lo hizo con brillantez y con justicia, pero evidentemente las cosas han cambiado y si el Barcelona recupera el tono puede definitivamente sentenciar del todo la liga de campeones.

Es el partido más importante.