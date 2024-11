Parlon vol incidir en els col·lectius vulnerables per assolir la xifra de zero víctimes mortals de trànsit el 2050

A Catalunya cada cop es produeixen menys accidents de trànsit mortals. Per fer-nos una idea, l’any 2000 van morir 622 persones a les carreteres catalanes; en canvi, el 2023 en van morir 150. Tot i la reducció clara de les últimes dècades, la xifra encara és alarmant i queda molt lluny de l’objectiu de zero víctimes que el Govern s’ha marcat per al 2050.

La consellera d’Interior, Núria Parlon, atribueix la reducció a la feina de prevenció que s’ha fet, però admet que encara queda un llarg camí a recórrer. Així ho ha dit en una jornada amb motiu del Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit.

En el mateix acte, també ha lamentat que aquest mes passat ha estat negatiu: "Octubre ha estat un mes especialment dur des del punt de vista d'accidents del que anomenem conductors i conductores vulnerables: motocicletes, bicicletes, patinets, nous vehicles de mobilitat...", ha repassat Parlon. En aquest sentit, cal tenir en compte que, dels setze morts registrats a l’octubre, dotze formaven part d’algun d’aquests col·lectius vulnerables.

Aposta per la formació

Per això, Parlon creu que s’ha d’incidir en ells, apostant per laformació i la sensibilització continuades. Considera que aquesta tasca s’ha de fer de forma conjunta per part de tots els àmbits, des de l’educatiu fins al social, incloent-hi també amb entitats com Stop Accidents o l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit.