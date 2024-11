El Parlament insta al govern central no redefinir novament el litoral del Delta

El Parlament ha aprovat una moció d’ERC que insta al govern central que paralitzi “el procés d'atermenament del domini públic marítim-terrestre” que afecta “centenars de propietaris, comunitaris de regants i entitats de l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i la Ràpita”. El PSC també ha votat a favor d’aquest punt perquè “fer servir el Delta per treure rèdits polítics fa més mal que bé”.

Aquest punt fa referència a la intenció del Ministeri per la Transició Ecològica que pretén delimitar una altra vegada on comença i acaba l’espai públic del litoral dèltic. L’atermenament de la zona ja va utilitzar-se en el passat per la pujada del nivell del mar

El Parlament també ha exigit a l’Executiu de Pedro Sánchez “definir actuacions precises, pressupostades i amb un calendari concret per mobilitzar els sediments existents als pantans de Riba-roja i Mequinensa fins el delta de l'Ebre”.

Un altre punt de la moció reclama que la comissió bilateral Estat – Generalitat, juntament amb la Taula de Consens del Delta, es convoqui trimestralment per “coordinar” actuacions “efectives” i amb “impacte real”.

D'altra banda, també s'ha aprovat exigir al govern espanyol que pagui el 75% del cost dels desperfectes per la dana. En aquest punt el PSC s'hi ha abstingut i la resta de grups hi han votat a favor.