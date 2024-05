EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

El Parkinson, un del eixos de l’estudi STADA Health Report fet a 36:000 persones de 16 països europeus

Parlem d'un dels continguts que es desprenen dels resultats de STADA Health Report, un estudi realitzat per STADA a 32.000 persones a 16 països europeus sobre la visió de la població sobre la salut. En aquesta darrera edició l'informe se centra en com els europeus estan cuidant la salut adoptant mesures preventives i no merament reactives. S'han plantejat més de 30 qüestions sobre temes de salut actuals: prevenció, medicaments, serveis farmacèutics actuals i futurs, coneixements de salut, entre d'altres. Un dels temes principals és el Parkinson. No hi ha dues malalties de Parkinson iguals: historial, símptomes, situació vital: tots aquests aspectes difereixen d'un pacient a un altre. Tot i això, el que la majoria tenen en comú és el pla terapèutic que segueixen. Aquest procés es pot contrarestar mitjançant diversos tractaments amb fàrmacs que augmenten la quantitat de dopamina al cervell. Carles Aguilar entrevista el Dr. Juan Carlos Martínez Castrillo, cap de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives de l'Hospital Ramon i Cajal de Madrid.