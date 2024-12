Paraulotes: mala educació o espontaneïtat?

Avui, el periodista i consultor en comunicació Alberto Gómez ens planteja a 'La Brúixola' si les paraulotes en un context polític són mala educació o un exemple d'espontaneïtat. En aquest sentit, Gómez explica que "la gent vol que els seus líders siguin naturals", però cal distingir entre una mala paraula espontània i un insult dirigit cap a una persona en concret. Durant la seva intervenció, l'Alberto ens porta casos de personalitats polítiques que han oblidat que tenien un micròfon obert en cambres o parlaments. A més, el periodista compta amb la col·laboració Jordi Sarrión, expert en comunicació sobre política, que explica com els mateixos personatges poden treure profit d'aquestes pífies. Per acabar, l'Alberto Gómez llança un desig per l'any nou: "Que els nostres dirigents polítics parlin més correctament".