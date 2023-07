“La pandèmia ha estat el detonant per parlar de salut mental”

L'últim capítol de la secció “Salut mental” d'aquesta temporada parla de la salut mental entre els més joves, uns problemes que s'han accelerat des del primer confinament i va fer que es començes a parlar més sobre aquest problema. La psicòloga Irene Alabau explica que molts dels problemes de salut mental entre els joves comencen als 14 anys i valora molt positivament espais de salut mental als mitjans de comunicació per donar veu a aquest problema i aconseguir que no se silenciïn els seus problemes. Aquesta psicòloga creu que la pandèmia ha estat el detonant per parlar públicament de salut mental, sobretot entre els més joves. L'estrès de la pandèmia i la por de no saber com acabaria va accelerar tots els problemes mentals que la gent jove va experimentar durant aquest període.