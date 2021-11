Oriol Esculies: “Ens els últims anys hem vist augmentat el nombre de joves afectats per la Marihuana”

Els mossos han demanat a les administracions que es treballi conjuntament per frenar aquest augment de grups criminals que es dediquen a la producció i distribució d’aquesta droga... una droga, per cert, a la que de vegades no se li dona la importància que te... i és que pot ser tan perillosa com d’altres. Això és el que ens ha explicat l’Oriol Esculies, director del Projecte Home Catalunya, qui ha remarcat el treball que ens queda per fer i ens ha explicat fins a quin punt ens pot arribar a afectar la Marihuana.