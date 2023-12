Open Arms escenifica un naufragio en la playa de Barcelona para denunciar más de 2.600 muertes este año en el Mar Mediterráneo

Esta madrugada, unos 100 voluntarios de la ONG Open Arms han instalado entre 500 y 650 metros de ropa para simbolizar las más de 2.600 muertes de este año en el mar Mediterráneo.

La ONG catalana que se dedica a salvar personas en el mar ha presentado la campaña 'Nobody should die at Xmas' para concienciar sobre la gente que muere ahogada en el mar Mediterráneo.

La compañía de teatro La Fura dels Baus ha dirigido la performance, que coincide con la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según la organización, hace 9 o 10 años que está ocurriendo de forma sostenida.