Onda Cero Catalunya presenta la nova temporada 2023-2024

Onda Cero Catalunya afronta una nova temporada amb pocs canvis a la graella habitual de programació. De dilluns a divendres, l’actualitat es comença a explicar a ‘La Ciutat’, el gran magazín diari. Amb Miriam Franch al capdavant, el programa també aposta per l’entreteniment i l’acompanyament a l’audiència. Moda, benestar, cuina, humor i debats són el menú d’un espai que també compta amb sengles versions a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz, i a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.

La informació del matí queda resumida a l’informatiu ‘Notícies Migdia’, que aquesta temporada edita i presenta Jaume Mas. Aquest primer relat de notícies es completarà amb ‘La Brúixola’, que dirigeix Gabriel Figueredo i que aquest setembre avança l’hora d’emissió a les 7 de la tarda. Amb tot, Montse Valls mantindrà l’audiència informada cada matí a 'Más de Uno Catalunya'.

'La Brúixola del Radioestadio' completarà aquesta programació diària amb els esports. Albert Arranz es posa al capdavant del programa una temporada més per explicar tota la informació del futbol, el bàsquet la resta d’esports que es viuen a Catalunya. A més, com sempre, hi haurà debat i anàlisi.

A la matinada, el protagonista és en David Cervelló, que acompanya les persones que no dormen. ‘Nits de ràdio’ proposa un menú marcat per l’entreteniment, les entrevistes en profunditat i la divulgació amb col·laboradors experts en diferents àmbits. Televisió, cinema, xarxes socials, psicologia... són moltes les temàtiques que es tracten en aquest programa.

Els dissabtes, de 6 a 7 del matí l’Ariadna Belver presenta ‘Lideratges’, un programa que explica tot allò que es cou al món de l’emprenedoria. Una hora després, de 7 a 8 del matí, acompanya a l’audiència el director de 'Gente Viajera Catalunya', que és en Carles Lamelo. Ja els diumenges, de 6 a 8 del matí, la salut és la protagonista de l’antena d’Onda Cero Catalunya amb el programa ‘En bones mans’, de Carles Aguilar.