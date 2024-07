La Omega 3, una gran aliada para prevenir el Alzheimer

Llevar una dieta rica en Omega 3 ayuda a prevenir el Alzheimer. Es la principal conclusión a la que ha llegado un estudio elaborado por investigadores del Barcelona Brain Research (laboratorio de la Fundació Pasqual Maragall) y el Hospital del Mar. El estudio, basado en datos de 320 participantes, concluye que las intervenciones nutricionales podrían ayudar a mejorar la función cerebral y prevenir la demencia asociada con el Alzheimer.

La panacea

Aleix Sala es uno de los investigadores que ha impulsado el estudio. En declaraciones a 'La Ciutat', Sala explica que "la Omega 3 es un tipo de grasa que se encuentra en muchos tipos de pescado azul y también en algunos vegetales o frutos secos. Las nueces, por ejemplo, contienen altas cantidades de Omega 3, también el aceite de oliva y algunas verduras".

Hasta ahora habíamos identificado la Omega 3 como beneficiosa para la salud cardiovascular, algo que el doctor ha confirmado: "Ya sabíamos que era buena para la salud cardiovascular, y ahora sabemos también que es buena para el cerebro. Una buena muestra de la importancia de la Omega 3 es que, durante el embarazo los futuros bebés ya empiezan a hacer acopio de esta grasa para desarrollarse y también para poder contar con una buena reserva en sus primeros meses de vida. Todo esto te indica que es un elemento importante".

El estudio

El doctor Sala ha explicado que, a la hora de hacer el estudio "se hicieron varias pruebas, como punciones lumbares, análisis de sangre, neuroimagen y demás pruebas analíticas, así como unos test con preguntas sobre los hábitos alimenticios y del día a día".

Ya sabemos que el cerebro es uno de los órganos más fundamentales para nosotros, pero el doctor Sala explica que "también es el órgano que consume más glucosa. Es un órgano que no pesa mucho, pero es el que más consume. De hecho, antes de que se reproduzca el Alzheimer el cerebro ya nos avisa, ya que antes de que se manifieste la enfermedad hay muchos cambios. Sabemos que cuando alguien puede sufrir Alzheimer ve cómo hay partes de su cerebro que no funcionan como tienen que funcionar, son partes que tienen que procesar glucosa y no lo hacen".

Aún falta camino

A pesar de que estos investigadores han hecho un gran descubrimiento, el doctor Aleix Sala avisa de que "esto es sólo el primer paso, falta mucho camino por hacer. Por ejemplo, aún tenemos que determinar si la Omega 3 también hace su función preventiva en fases iniciales del Alzheimer. Aquí faltan muchas investigaciones, muchos estudios, que necesitan tiempo y sobre todo dinero. Hacer un estudio para sacar alguna conclusión de esto puede tardar muchos años, porque hay que ver el recorrido de las pruebas que se hagan, y sobre todo, como digo, muchos millones de euros para hacer que esto de conclusiones válidas. Lo que tenemos son aproximaciones y lo que estamos viendo también es si realmente vale la pena hacer estudios completos como este. La conclusión a esto es que sí vale la pena, ahora si queremos ir más allá necesitamos tiempo y recursos".

Certezas

A parte de estas aproximaciones y estudios iniciales, el doctor Sala confirma que "lo que sí sabemos, y lo hemos logrado con este estudio, es que cuanta más Omega 3 tengas en el cuerpo mejor vas a procesar la glucosa, así que mejor va a funcionar tu cerebro. También hemos podido confirmar que la salud cardiovascular y la cerebral están conectadas, y lo hemos sabido con este estudio". A la hora de anticipar algún medicamento definitivo contra el Alzheimer, Sala explica que "ya hay medicamentos basados en la Omega 3, pero son dedicados a la salud cardiovascular. Mientras no llega para la salud cerebral recomendamos llevar una vida lo más saludable posible, consumiendo dos piezas de pescado azul a la semana, no consumir alimentos procesados o hacer deporte de manera regular".