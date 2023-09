Olot prohibeix els patinets elèctrics pel centre de la ciutat després de 23 accidents en el darrer any i mig

L’Ajuntament d’Olot ha prohibit els patinets elèctrics pel centre de la ciutat. Un punt que s’ha aprovat al ple d’aquest dijous a través d’una modificació de l’ordenança de mobilitat de la ciutat.

Es tracta d’una decisió que s’ha pres després que en el darrer any i mig – des de gener de 2022 – la Policia Local hagi denunciat 220 persones per cometre infraccions conduint el patinet, i que es produïssin fins a 23 accidents.

Accidents

La meitat dels sinistres han estat provocats per un atropellament a un vianant i quatre persones han resultat ferides de caràcter greu, mentre que la resta han quedat o bé ferides lleu o bé il·leses.

En 26 més els agents han multat per anar més d'una persona al patinet, catorze per circular per la vorera, onze més per saltar-se un semàfor, vuit més per fer servir el mòbil mentre conduïen, set més per anar més ràpid del permès i una per circular begut.

D'aquesta manera, Olot atorga la consideració de vehicle als patinets i a les bicicletes i, com a tal, hauran de complir amb les indicacions fixades amb l'ordenança pel que fa a direccions i horaris de pas pel Nucli Antic.

La modificació del text municipal de circulació s'ha aprovat de forma inicial amb el vot contrari de la CUP, PSC i Activem i a favor de la resta de formacions amb el compromís de treballar de forma conjunta per aplegar totes les sensibilitats i aportacions.