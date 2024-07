Oficines bancàries mòbils cada quinze dies: una solució per als pobles sense sucursals

Més de la meitat dels municipis catalans no tenen oficina bancària. Això són més de 500 pobles arreu del territori, en els quals els veïns han de desplaçar-se a altres localitats per treure diners o fer tràmits presencials. Per revertir aquesta situació i garantir el servei a cada racó de Catalunya, la Generalitat ha impulsat una xarxa de Banca Mòbil.

La iniciativa permetrà que aquests municipis sense sucursals bancàries comptin amb aquest servei, ofert per CaixaBank i Caixa Enginyers, una vegada cada quinze dies. La xarxa tindrà dotze unitats mòbils que estaran formades per un caixer automàtic, un conductor i un treballador, i oferiran les mateixes prestacions que qualsevol oficina.

L’anomenada Banca Mòbil es començarà a desplegar a mitjans de setembre a les comarques gironines, i es preveu que a principis del 2025 ja arribi al mig miler de municipis que la necessiten. Ho ha anunciat aquest dijous la consellera d’Economia i Hisenda en funcions, Natàlia Mas Guix. "No es tracta només de posar caixers per permetre la retirada d'efectiu, sinó de garantir l'accés al conjunt de serveisfinancers, com domiciliar pagaments, consultar moviments o gestionar i contractar productes bancaris", ha detallat.

La consellera ha recordat que la reducció de sucursals va començar amb la crisi financera de 2008 i la concentració bancària que se’n va derivar. Per acabar-ho d’adobar, s’hi va sumar la digitalització. Amb tot, Catalunya ha perdut més del 70% de les seves oficines.

Una mesura insuficient

Les persones que viuen en pobles sense sucursals bancàries, tenen dues opcions: desplaçar-se o fer servir la banca online. Això suposa una gran barrera, especialment per a la gent gran. En aquest context, els afectats agraeixen la iniciativa de la Generalitat, però alerten que no elimina del tot el problema.

Això és el que pensen a Gósol, a la província de Lleida. Els seus habitants han de fer, com a mínim, tres quarts d’hora de cotxe per arribar a la sucursal bancària més propera. El seu alcalde, Rafel López, ha admès a Onda Cero que l’oficina mòbil és insuficient. "Que vingui un caixer cada quinze dies no soluciona els problemes que tenim. A més, la gent té les seves obligacions i no pot estar pendent del moment concret en què vingui aquest servei", ha reflexionat. Ara bé, el batlle ha reconegut que "és millor això que res".

López ha deixat clar que els responsables de posar fil a l’agulla haurien de ser els mateixos bancs, ja que "l’atenció financera és un dret". Des de l’Associació d’Usuaris Financers (ASUFIN) hi estan d’acord. Antonio Gallardo, portaveu i expert d’aquesta organització, assegura que, en un país on tothom es veu abocat a tenir un compte bancari, els bancs han de complir una responsabilitat social. Són declaracions a Onda Cero.

"Una cosa és la necessitat econòmica de l'entitat financera, que pot ser retallar costos tancant oficines, i una altra és la seva responsabilitat social. I això últim és molt important a Espanya perquè tots operem en bancs", ha remarcat Gallardo.

Això sí, també creu que, tot i no ser la solució ideal, la xarxa d’oficines bancàries mòbils és una de les millors opcions per fer front al problema.