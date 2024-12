Obre les portes el Festival de la Infància de Barcelona

Aquest divendres obre les portes el Festival de la Infància. Des d’avui fins al dimarts vinent, el recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona acollirà una seixantena d’activitats per als més petits.

Els nens i nenes de 0 a 12 anys podran tornar a gaudir durant aquests cinc dies d’una àmplia oferta de lleure. Pintar quadres, saltar en els inflables més grans de Catalunya i, fins i tot, conduir un cotxe d’època... tot això és el que podrà fer la canalla que s’acosti a la Fira fins al 31 de desembre.

Per a petits i grans

Aquest any hi haurà un espai de joc dirigit a nens petits, d’entre 0 i 4 anys. Els nens i nenes més grans, de quatre a 12 anys, tindran la possibilitat de fer diverses activitats com tallers de maquillatge, o jugar en una pista de Scalextric, i també tindran l’oportunitat de jugar a ser agents de la Guàrdia Urbana o bombers

A més, hi haurà espais tranquils, com la Biblioteca Màgica, on els infants poden escriure la seva carta al Reis i lliurar-la al patge reial.

El festival té dos torns de visita, de 10 del matí a 3 de la tarda, i de 5 a 9 de la nit. L’entrada general és de 6 euros i mig, i l’abonament familiar costa 22 euros.

A continuació, informació per arribar-hi: