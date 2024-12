Objectiu: 10.000 filials catalanes a l'estranger

Diversos fets sobrevinguts, com la pandèmia de la Covid o les guerres simultànies que s’estan lliurant a l’Orient Mitjà, estan partint el món en dos. Un fet que colpeja de ple el món de la logística de mercaderies i dificulta l’intercanvi de bens i serveis entre països. Per això, en Joan Romero, director executiu d’ACCIÓ, ha explicat a Onda Cero que les empreses es veuen obligades "a traslladar els centres de producció en aquells mercats on vulguin ser presents".

A més, la Xina ha viscut els darrers anys una transformació destacable. Ha passat de ser una país fabricant a una potencia mundial a nivell tecnològic. Per tot plegat, la Generalitat treballa per augmentar la presència que té Catalunya en aquest gegant asiàtic. Doncs aquest interès s’està traduint "poc a poc" en l’arribada "d’empreses xineses a Catalunya". De fet, aquest 2024, Chery s’ha convertit en el primer fabricant d’aquest país que estableix un centre de producció automobilístic a Europa.

De fet, fins a 204 empreses catalanes tenen una filial a la Xina per les 200 que ja s’han establert a Catalunya. Aquest números van creixent any rere any gràcies, entre altres, a la feina que es duu a terme "des de les 3 oficines que la Generalitat té en aquest país". Més dubtes hi ha pel que fa les relacions que Catalunya manté amb els Estats Units. Ja que l’arribada de Donald Trump i els aranzels que vol imposar als productors europeus "podria afectar directament les filials catalanes obertes Nord-Amèrica".

Sigui com sigui, en aquest context geopolític actual en el qual els grans països estan replantejant les seves estratègies comercials, Catalunya manté intacte el seu desig de superar les 10mil filials d’empreses catalanes a l’estranger abans d’acabar aquesta dècada.