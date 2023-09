Nova crisi al PPC?

L'ultima prova d'això es va veure en la conferència que Alejandro Fernández va pronunciar aquest dijous al vespre. No hi eren Santi Rodríguez, número dos del partit, ni històrics com Dolors Montserrat, Xavier García Albiol o Daniel Sirera. Tampoc va assistir-hi Nacho Martín Blanco, flamant fitxatge en aquestes passades eleccions.

"Lliure i sense tuteles"

A l'espera que el Partit Popular de Catalunya celebri el seu congrés -encara sense data però que hauria de convocar-se en els propers mesos- Alejandro Fernández es reivindica com a vers lliure. "Seguiré donant la meva opinió lliure i sense tuteles" perquè "és un dret irrenunciable". El president dels populars catalans diu que és "el millor servei que pots fer pel teu país i el teu partit".

Fernández adverteix sobre les "batzegades" estratègiques

L'encara president del PP català -a qui la direcció estatal volia enviar a Madrid- només va mencionar una vegada Alberto Núñez Feijóo per expressar-li el seu suport, però no s'hi va estar de llançar indirectes sobre l'error que suposaria parlar amb Junts per Catalunya, tal i com pretenia el líder del PP. "Qualsevol titutbeig, batzegada o ambigüitat no seria entès per la nostra base social, sinó que seria utilitzat pels nostres adversaris per desacreditar-nos", ha advertit.

Alejandro Fernández ha assenylat que la solució per fer créixer el PP a Catalunya no pot ser copiar l'estratègia dels socialistes. "No som el PSC ni ho podem ser", ha reblat davant la temptació d'entrar en negociacions amb els independentistes. El president del PPC ha indicat que "la solució als problemes d'Espanya no pot ser una altra vegada donar-li més prebendes a l'independentisme".

Martín Blanco: "Sóc contrari als cordons sanitaris"

El diputat i cap de llista per Barcelona en les passades generals, Nacho Martín Blanco, ha verbalitzat la seva distància amb l'estratègia de Fernández. "Hi ha matisos del discurs amb què no puc estar d'acord", ha assegurat en una entrevista a RTVE. Nacho Martín Blanco s'ha mostrat en contra dels "cordons sanitaris" i no considera una "disbarat" parlar amb formacion polítiques que se situïn a les "antípodes". Tot i així ha afirmat que "ha d'estar vedat" parlar amb Junts sobre amnistia i autodeterminació