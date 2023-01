Nous i diferents sistemes de guiatge en les tècniques de termoablació pel tractament radiològic de tumors

L'ús de tècniques de termoablació suposa menor morbimortalitat per al pacient, encara que els resultats depenen del tipus de tumor, la localització i la tècnica utilitzada. La termoablació és un grup de tècniques que destrueixen lesions tumorals mitjançant calor (radiofreqüència, microones i làser) o fred (crioablació) guiades per tècniques d'imatge com l'ecografia i la tomografia computaritzada (TC) de manera més freqüent. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan José Espejo, Especialista de la Secció de Radiologia Vascular i Intervencionista (SERVEI) de la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM).